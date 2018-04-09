YouTube обвинили в сборе личных данных детей

Представители 19 адвокатских групп из США и Центра цифровой демократии пожаловались на видеохостинг YouTube в государственную Федеральную торговую комиссию.

Авторов популярного сайта обвинили в том, что они незаконно собирают конфиденциальной информации о детях до 13 лет, сообщает CNN.

По мнению истцов, представители YouTube нарушили закон о защите конфиденциальности детей в Интернете. В нем прописано, что компания обязана получить согласие от родителей на сбор данных о школьниках до 13 лет.

Все дело в том, что на видеохостинге могут регистрироваться только люди старше 13, однако никто не мешает детям просто поставить галочку около соответствующей строчки и беспрепятственно продолжить пользоваться сайтом.