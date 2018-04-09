Делегация из Молдовы примет участие в Форуме по безопасности в Киеве

Премьер Павел Филип выступит с трибуны Форума по безопасности, который пройдет в Киеве 12 и 13 апреля. На заседании обсудят региональные проблемы, энергетическую безопасность, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

В состав делегации нашей страны вошли министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский, посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, а также госсекретари и советники.



На мероприятие приглашены свыше 400 политических лидеров из более чем 20 стран. Перед участниками форума выступят президент и премьер Украины, премьер Литвы, чиновники из Польши, Грузии и Соединенных Штатов, а также заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.



Форум по безопасности в Киеве проводится ежегодно с 2007 года по инициативе фонда «Открой Украину» бывшего украинского премьера Арсения Яценюка.





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