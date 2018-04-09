В Киеве мужчина стрелял по окнам жилых домов

В Соломенском районе Киева мужчина стрелял по окнам жилых домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В сообщении говорится, что в полицию обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липкивского повреждено пулей. А через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома. По вызову выехали патрульные, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции.

Правоохранители осмотрели оба дома. В окнах квартир обнаружили отверстия, предварительно от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли оттуда две пули. Установлено, что выстрел был произведен из окна квартиры, расположенной напротив домов пострадавших.

Личность стрелявшего установили. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу, передает vesti-ukr.com.

Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.