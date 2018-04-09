Новосибирская скорая провалилась в яму на дороге

В Новосибирске "скорая помощь" застряла в яме с грязью, фотографии опубликованы в сообществе новосибирской службы эвакуации.

Вечером 8 апреля, в микрорайоне Стрижи застряла машина скорой помощи. Врачи спешили на вызов к пациенту, но машина провалилась в глубокая яму с водой и глиной и не смогла быстро выбраться.

Ранее в этом же месте, на улице Аренского, в яму провалилось такси, передает Вести.ру.