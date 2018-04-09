Кемеровчанин 25 лет скрывался от следствия и жил с паспортом СССР

Житель Кемерово, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки, 25 лет находился в розыске, жил под именем своего младшего брата и хранил паспорт гражданина СССР, сообщает в понедельник областное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, расследование уголовного дела было приостановлено в 1993 году из-за розыска 18-летнего обвиняемого по статье "изнасилование несовершеннолетней". По версии следствия, нетрезвые мужчина и его знакомый увидели в подъезде 16-летнюю девушку, заставили ее пойти с ними на чердак, где совершили преступления сексуального характера.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники пригрозили девушке, что ее увезут и утопят, потребовали, чтобы она пришла к ним на следующую встречу. Она рассказала о произошедшем маме, и они обратились в милицию. Знакомого мужчины задержали в те же сутки, в дальнейшем он был осужден и отбыл наказание. На тот момент 18-летний подозреваемый уехал в Алтайский край, где проживал некоторое время, затем вернулся в Кемерово, передает РИА Новости.

"Вернувшись в Кемерово, он долгое время не выходил на улицу, потом неофициально стал работать грузчиком. Устраивал личную жизнь, в одной семье у него родился сын, а во второй семье было уже двое детей. В 2003 году устроился работать грузчиком на рынок и, чтобы не выдать свое настоящее имя, боясь, что его могут установить и задержать, при трудоустройстве назвал имя своего младшего брата. Все это время подозреваемый жил под его именем, не обращался в государственные органы и иные учреждения, не проходил срочную военную службу, при этом хранил полученный паспорт гражданина СССР", — сообщает следствие.

Работая над раскрытием преступлений прошлых лет, правоохранители проверили личность мужчины, работающего под идентичной фамилией на рынке, и выяснили его причастность к изнасилованию. Отмечается, что оперативники пришли к нему на работу утром, мужчина добровольно проехал с ними для дачи объяснений, где признался в совершенном им 25 лет назад преступлении. Допрошенный в качестве обвиняемого, он признал вину.

"В настоящее время с ним работают следователи, проверяется его причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в следственном управлении.