СМИ: Lufthansa отменяет 10 апреля более 800 рейсов из-за стачки госслужащих

Германская авиакомпания Lufthansa отменяет 10 апреля более 800 рейсов из-за намеченной на этот день стачки госслужащих. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении крупнейшего авиаперевозчика ФРГ.

Ранее в этот же день профсоюз работников сферы услуг Verdi призвал госслужащих провести 10 апреля забастовку в четырех аэропортах Германии - во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене. Она может затронуть около 90 тыс. пассажиров.

Как отметила авиакомпания, в акции примут участие сотрудники служб безопасности и наземных служб аэропортов.

Тем самым Verdi намерен повысить давление перед очередным этапом тарифных переговоров с работодателями, передает ТАСС.