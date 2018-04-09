Японский дизайнер создал универсальный шрифт для зрячих и незрячих

Японский дизайнер создал шрифт, который позволит не дублировать надписи брайлевским шрифтом, поскольку в нем знаки японской письменности и буквы латинского алфавита совмещены с точками азбуки Брайля. По мнению создателя, такой шрифт поможет сделать распространение информации для незрячих удобнее. Проект подробно описан на официальном сайте.

Рельефно-точечный тактильный был разработан французом Луи Брайлем в начале XIX века: для обозначения букв в нем используется до шести точек, расположенных в два ряда вертикально. Брайль достаточно распространен: на нем выпускаются книги, и также он используется на указателях в общественных местах. Тем не менее, из-за дополнительного места, которое занимает нанесение таких символов, дизайнеры зачастую отказываются от него, из-за чего полезная информация нередко остается недоступной для слабовидящих людей.

Решением такой проблемы может быть совместный шрифт — нанесение символов Брайля поверх графем, используемых в письменности большинства естественных языков. Для этого дизайнер Косуке Такахаши (Kosuke Takahashi) разработал Braille Neue — шрифт, который совмещает в себе латинский алфавит и символы японской письменности с насеченным на них символами шрифта Брайля. По мнению дизайнера, это поможет не только облегчить адаптацию объявлений для слабовидящих, но и познакомит с Брайлем зрячих людей. Такахаши также провел небольшое исследование, в ходе которого проверил доступность чтения на Брайле в зависимости от размера шрифта. Обычно Брайль наносится таким образом, что каждый символ можно прочитать прикосновением пальца: это может усложнить использование универсального шрифта для крупных вывесок. Тем не менее, дизайнер пришел к выводу, что при использовании шеститочечной системы символы любого размера остаются читаемыми.

Следует отметить, что подобные шрифты разрабатывались и ранее, но символы Брайля совмещались только с буквами латинского алфавита. В новом шрифте дизайнер помимо стандартного Braille Neue представил также и Braille Neue Outline — универсальный шрифт, который поддерживает как японские, так и латинские графемы, передает nplus1.ru.