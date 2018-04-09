В ДТП со школьным автобусом в Индии погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек, включая 27 учеников младших классов, погибли в ДТП со школьным автобусом в округе Кангра (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии, сообщило издание Indian Express со ссылкой на полицию.

По информации издания, суперинтендент полиции округа Сантош Патил подтвердил, что жертвами аварии стали дети в возрасте младше десяти лет, а также два учителя и водитель автобуса. Как сообщалось ранее, школьный автобус по не установленной пока причине съехал в ущелье глубиной около 30 метров и перевернулся. Обстоятельства случившегося выясняются. На место происшествия выехали экстренные службы, спасательная операция продолжается, передает РИА Новости По данным СМИ, в автобусе были учащиеся младших классов частной школы. Пресса сообщает, что в автобусе могли находиться до 40 детей.

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