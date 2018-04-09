Химатака в Сирии: ОЗХО начала расследование

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Узюмджю выразил серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о применении химоружия в сирийском городе Дума. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщается на сайте организации.

По его словам, Миссия по выяснению фактов (FFM) находится в процессе сбора информации из всех возможных источников, чтобы определить, имело ли место применение химического оружия.

По данным СМИ, в компетенцию экспертов не входит выявление стран или лиц, ответственных за совершение химатаки, передает korrespondent.net.

В то же время, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что место предполагаемой химатаки посетили военные специалисты из России, а также представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое, по его словам, "пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций".

"Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан", - цитирует Лаврова Интерфакс.

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.