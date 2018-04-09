В Самаре локализовали пожар рядом с развлекательным центром

Пожарные локализовали огонь в здании бывшего ресторана рядом с культурно-развлекательным центром "Звезда" в Самаре на площади 450 квадратных метров, сообщила РИА Новости представитель областного главка МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на крыше бывшего ресторана "IL Патио", который находился на реконструкции, на площади 200 квадратных метров произошел в понедельник в 17.01 мск в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106Г. По этому же адресу находится КРЦ "Звезда", посетители и сотрудники которого, по данным МЧС, эвакуировались из здания самостоятельно. Никто не пострадал.

"Локализация была 19.51 по местному времени. По уточненным данным, площадь пожара увеличилась до 450 квадратных метров. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В главке МЧС уточнили, что в борьбе с пожаром задействован 71 человек личного состава и 22 единицы техники, передает РИА Новости.