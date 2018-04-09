Задержан 18-летний водитель, сбивший минувшим вечером насмерть двоих человек. Наезд произошел в столице на Мунчештской улице. Под колесами его машины оказались 53-летняя женщина и ее 35-летний сын. Открыто уголовное дело. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.
Ещё два ДТП зарегистрированы в Унгенском и Каларшском районах. В них один человек погиб и пострадали четверо - в том числе двое детей. Полиция называет причинами аварий превышение допустимой скорости движения.
"Хочу обратиться ко всем гражданам - не спешите, не садитесь за руль пьяными, используйте ремни безопасности. На всех национальных трассах и в столице будет увеличено число патрульных", - заявил глава ГИП Александр Пынзарь.
Комментарии
- Число жалоб на нарушение права на защиту персональных данных в 2017 году выросло
- На трассе Кишинев-Леушены загорелся автомобиль. ВИДЕО
- Пожарные потушили за сутки почти 30 возгораний
- Два пешехода скончались в результате ДТП в столице
- Исторический ликбез в троллейбусах: нововведения на нескольких столичных маршрутах
- На Рышкановке задымился автомобиль
- В Кагульском районе мужчина зарезал своего брата и закопал труп
- Медведь сломал забор на границе Латвии, пытаясь уйти в Россию
- Вынесен приговор мужчине, который годами заставлял попрошайничать женщину и ее детей
- В Киеве мужчина ограбил сам себя и сел в тюрьму
- Юноша, сбивший насмерть двух человек в столице, задержан
- В столичных парках вновь появились велопатрули
- В Одессе зарезали студента
- В Самаре локализовали пожар рядом с развлекательным центром
- Химатака в Сирии: ОЗХО начала расследование
- "Маугли", проживший 12 лет с волками, рассказал свою историю
- Под Львовом масштабная авария: перевернулся поезд. ФОТО
- В Новосибирске медсестер заподозрили в жестоком обращении с младенцем
- Кемеровчанин 25 лет скрывался от следствия и жил с паспортом СССР
- На трассе Кишинев-Леушены загорелся автомобиль. ВИДЕО
- Разврат в одном из клубов Кишинева! Две девушки устроили неприличную видеосъемку в туалете
- Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
- Названа неожиданная польза кофе
- Чиновники и жители Хынчешт о своей землячке Сильвии Раду: Она всегда помогала нашему городу
- Исторический ликбез в троллейбусах: нововведения на нескольких столичных маршрутах
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вас будут волновать вопросы материального характера. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Мечты должны соответствовать реальности. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md