Юноша, сбивший насмерть двух человек в столице, задержан

Задержан 18-летний водитель, сбивший минувшим вечером насмерть двоих человек. Наезд произошел в столице на Мунчештской улице. Под колесами его машины оказались 53-летняя женщина и ее 35-летний сын. Открыто уголовное дело. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

Ещё два ДТП зарегистрированы в Унгенском и Каларшском районах. В них один человек погиб и пострадали четверо - в том числе двое детей. Полиция называет причинами аварий превышение допустимой скорости движения.



"Хочу обратиться ко всем гражданам - не спешите, не садитесь за руль пьяными, используйте ремни безопасности. На всех национальных трассах и в столице будет увеличено число патрульных", - заявил глава ГИП Александр Пынзарь.



Комментарии

Другие новости