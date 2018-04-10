Американский конгрессмен: Молдова - надежный партнер США и Евросоюза, с которым мы намерены продолжить сотрудничество

Американские законодатели намерены продолжить сотрудничество и сближение с Республикой Молдова. Об этом на своей официальной странице написал американский конгрессмен Уилл Хэрд по итогам визита в Молдову.

По его словам, Молдова заявила о себе, как о надежном партнере как Соединенных Штатов Америки, так и Евросоюза. - Нам следует оказать поддержку нашим восточноевропейским союзникам в том, что касается интеграции в Европейский союз. Молдова показала, что она является надежным партнером США и ЕС, особенно недавно, когда проявила солидарность с США и странами Евросоюза в вопросе высылки российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Лондоне. Молдова возглавила борьбу с российским влиянием и может предоставить полезную информацию о наших общих проблемах, связанных с этим вопросом. Я намерен продолжить сотрудничество с Молдовой в продвижении наших общих интересов, связанных с Евросоюзом, - отметил американский конгрессмен в своем сообщении. Напомним, член Конгресса США Уилл Хэрд на прошлой неделе осуществил визит в Молдову. Он провел встречу с рядом молдавских официальных лиц, среди которых спикер парламента Андриан Канду и министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски. Уилл Хэрд также встретился с лидером Демократической партии Молдовы, координатором правящей Коалиции Владом Плахотнюком.

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