Достижения Молдовы подмечены Евродепутатом Норикой Николай

Евродепутат Норика Николай дала высокую оценку достигнутым нашей страной успехам и призвала граждан голосовать на предстоящих парламентских выборах за проевропейские партии. Она отметила, что только так можно продолжить процесс евроинтеграции Молдовы,

"Я рада вашим экономическим успехам. Это, на мой взгляд, ключевой момент курса на евроинтеграцию. Граждане должны видеть, что власти способны обеспечить им благосостояние. Это очень хорошо", - сказала евродепутат Норика Николай.

Она также подчеркнула, что несмотря на расхождения во взглядах между Брюсселем и Кишинёвом относительно будущего Молдовы, не стоит прибегать к политическому саботажу.

"Люди, входящие в состав Комитета по ассоциации, должны любить Молдову и доверять всем проевропейским партиям, способным обеспечить движение страны к Европе. Если нам удастся мобилизовать всех добропорядочных граждан и политиков, то шанс у нас будет", - сказала евродепутат Норика Николай.

Парламентарий заявила о необходимости продолжения процесса евроинтеграции нашей страны. Она отметила, что граждане могут поддержать его, проголосовав на выборах за проевропейские партии.

"Я повторю для граждан Молдовы то, что говорила жителям Бухареста: возможно, вам не нравится Европейский союз, может, вам не нравятся политики из Брюсселя, но я уверена, что вам нравится путешествовать по Европе, нравится работать там. Если эти ценности для вас важны - дайте еще один шанс проевропейским партиям", - сказала евродепутат Норика Николай.

Норика Николай находится в Кишинёве с рабочим визитом. Она принимает участие в совещании Парламентского комитета по ассоциации ЕС-Молдова. На прошлой неделе она встретилась с лидером правящей коалиции Владом Плахотнюком.