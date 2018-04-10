Двое парней убили своих приятелей и сбежали в Россию

Пожизненный срок грозит двоим парням из села Четирены Унгенского района, подозреваемым в убийстве приятелей.

По данным полиции, злоумышленники убили своих товарищей из села Унцешты, а затем закопали их тела в лесу. О пропаже подростков заявили родители.

Они рассказали, что мальчики вместе отправились в соседнее село. Их трупы нашли на Пасху. Открыто уголовное дело. Известно, что подозреваемые сбежали в Россию. Их объявили в розыск.





