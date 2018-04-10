На развитие родных сёл молдавсккая диаспора инвестировала более миллиона леев

Более миллиона леев перечислили за последние три месяца представители молдавской диаспоры на развитие родных населённых пунктов. Средства собрали в рамках проекта "Миграция и местное развитие."

Внедряют его посредством программы развития ООН в Молдове и при поддержке швейцарских властей. Собирают деньги Ассоциации коренных жителей в партнерстве с сельскими мэриями. А Швейцария предоставляет на каждый проект дополнительно по 15 тысяч долларов. В селе Копчак на собранные средства намерены приобрести грейдер.



Василий Юсюмбель - один из участников проекта. Последние 24 года он живёт в Турции.



Мужчина готов также инвестировать деньги в открытие дома престарелых, который намерены открыть местные власти.



Местные власти сотрудничают с диаспорой с 1999 года. С тех пор в селе отремонтировали несколько улиц.



На собранные местными жителями и диаспорой деньги в селе строят церковь.



С 2017 проект "Миграция и местное развитие" внедряется в 38 населенных пунктах страны.





