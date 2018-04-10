Внимание водителям: восемь столичных улиц закроют для транспорта из-за ремонта дорог

Восемь столичных улиц закроют сегодня для транспорта. Это связано с работами по заделке ям на дорогах.

В центре перекроют проспекты Гагарина и Дмитрия Кантемира, а также улицу Букурешть.

На Рышкановке доступ ограничат к улицам Соколень, Чеукарь и Каля Мошилор.

На Буюканах перекроют улицу Каля Ешилор, а на Чеканах - Мештерул Маноле.



Власти призывают водителей соблюдать временные дорожные знаки. Ранее исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду заявила, что ямы заделают на всех столичных улицах, в том числе во дворах многоэтажек.



Работы планируют завершить к концу мая. На восстановление дорог в Кишинёве выделили 125 миллионов леев.





