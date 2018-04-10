В Кишиневе снова появились полицейские велопатрули

В столичных парках вновь появились полицейские велопатрули. Такой вид охраны общественного порядка в Кишиневе пока в новинку. Взвод в составе 20 сотрудников создали лишь осенью прошлого года.

"Если совершается правонарушение, мы составляет протокол. Если не удается урегулировать конфликт на месте, вызываем бригаду", - сказал патрульный инспектор Андрей Ротарь.



С нынешнего года велопатрульные вооружены пистолетами "Глок 19". До сих пор им выдавали "Макаров".



"Его можно использовать в разных ситуациях, в том числе, чтобы дать сигнал тревоги или попросить о помощи", - отметила командир взвода Марина Иордаки.



Кишиневцы признают: в парках спокойнее, когда аллеи патрулируют полицейские.



"И на велосипедах, и верхом на лошадях. Очень здорово. Хорошо, что мы можем быть спокойны за свою безопасность, что порядок в общественных местах под контролем. Это крайне важно".



"Было бы хорошо, чтобы был и патруль на скутерах. Специальных, электрических".



Недавно полицейские велопатрульной роты прошли стажировку под руководством американских коллег.



"Их обучали одни из лучших инструкторов - двое наших коллег из США. Курс включал занятия, начиная от коммуникации и заканчивая спецтактикой задержаний", - сказал начальник ГИП Александр Пынзарь.



Число велопатрулей планируется увеличить. Они появятся также во всех крупных городах страны.



Внедрить проект помогает Посольство США. Оно уже выделило на эти цели миллион 300 тысяч леев.



