В Сынжерей вновь открыли объездную дорогу

В Сынжерей вновь открыли объездную дорогу. На этом ранее настоял премьер Павел Филип. С такой просьбой к нему обратился мэр города. Пока трасса была закрыта, весь транспорт ходил через центр города, что создавало неудобства для граждан. Теперь местные жители довольны.

При въезде в город установили временные дорожные знаки.



''Есть указатель, запрещающий въезд. Будьте внимательны! Не нарушайте! Будьте внимательны, когда выезжаете! Уступайте дорогу машинам, едущим с объездной."



Пока объездная дорога была закрыта, крупнотоннажный транспорт ездил по центральной улице города. Сейчас она практически разрушена.



''Смотрите, в каких ухабах наша дорога, прямо в центре города такое творится.''



''Мы рады, что дорогу открыли вновь. Мы согласились на это с одним условием, что когда её окончательно восстановят и откроют, в центре отремонтируют семь км дороги", - сказала заместитель мэра Сынжерей Мария Кондораки.



Объездную дорогу в Сынжерей закрыли на ремонт, но подрядчик так и не приступил к работе. В течение полугода власти намерены выбрать новую компанию, которая займётся реабилитацией трассы.





