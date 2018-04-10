Сильвия Раду будет баллотироваться на пост мэра столицы

Сильвия Раду намерена баллотироваться в мэры Кишинёва. В среду стартует сбор подписей в поддержку её кандидатуры. Об этом градоначальница написала в социальных сетях.

Ежедневно с шести до восьми часов вечера она будет встречаться с горожанами, чтобы обсудить проблемы города. Раду заявила, что будет баллотироваться в качестве независимого кандидата.

До подачи документов в Центризбирком она продолжит работу в мэрии.







