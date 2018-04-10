За два месяца 2018 года экспорт молдавских товаров вырос на 40%

Почти на 40% вырос экспорт товаров местного производства за первые два месяца текущего года по сравнению с тем же периодом 2017-ого.

По данным статистики, за январь-февраль 2018-ого, за границу отправили товаров почти на 440 миллионов долларов, из них продукции местного производства - более чем на 300 миллионов и на 135 миллионов - реэкспорта.



При этом экспорт в Европейский союз вырос на 40% и составил свыше 290 миллионов долларов, а в страны СНГ поставили товаров на 71 миллион долларов с ростом в 16%.



Самый большой рост экспорта зарегистрирован в Объединенные арабские эмираты - за два месяца текущего года туда отправили товаров почти в шесть раз больше, чем за январь-февраль 2017-ого. В Швейцарию объем экспорта вырос в три раза и в два раза - в Грецию. Больше стали продавать в Испанию, Германию, Румынию и Украину.



Наибольшим спросом за границей пользуются живой скот, зерновые, изделия из древесины, кожа и меха, а также табак.





