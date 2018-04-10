Пользователи Uber по всему миру вскоре смогут получить доступ к еще одному виду транспорта: компания приобрела фирму Jump, которая занимается прокатом электровелосипедов.
Jump, главный офис которой расположен в Нью-Йорке, предоставляет возможность брать напрокат велосипеды, оснащенные не только обычными педалями, но и мотором.
Uber уже сотрудничал с Jump в Сан-Франциско, а теперь в компании заявляют, что намерены распространить прокат подобных велосипедов по всему миру.
"С помощью нашего приложения мы намерены предоставлять различные виды транспорта, чтобы пользователь мог выбрать самый быстрый или самый дешевый способ добраться до нужного места, будь это автомобили Uber, велосипеды, метро или еще что-то", - заявил глава Uber Дара Хосровшахи.
Как сообщает ВВС, мировой рынок велопроката растет примерно на 20% в год, и ожидается, что к 2020 году его оборот составит от 3,6 до 5,3 млрд евро.
"Uber заинтересовался этим сектором не только из-за его быстрого роста, но и потому, что компания готовится к тому моменту в будущем, когда люди перестанут покупать автомобили", - убежден профессор бизнес-школы Астонского университета Дэвид Бейли.
"[На рынке] скоро появятся беспилотные автомобили, и в будущем, если вы живете в городе, у вас не будет необходимости покупать машину. Может быть, вы захотите поехать куда-то на такси Uber, а остаток пути до нужного вам места проехать на велосипеде. Речь о поездках со сменой вида транспорта", - говорит он.
Jump Bikes была основана в 2008 году и сейчас предлагает на прокат обычные велосипеды в 40 городах в шести странах.
В 2017 году компания стала предлагать жителям Вашингтона брать напрокат электровелосипеды. Прокат стоит два доллара за первые полчаса, а затем - семь центов в минуту.
Батарея электровелосипедов включается в работу только после того, как пассажир начинает крутить педали.
Пользователи находят свободные велосипеды и снимают блокировку при помощи смартфона, а затем так же блокируют их по окончании поездки.
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telegraph.md