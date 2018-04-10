В Антарктиде тает лед, но усиливаются снегопады

Ученым удалось установить, какое количество снега ежегодно выпадало в Антарктике за последние 200 лет. И согласно результатам исследования, 200 лет назад снега там было на 10% меньше.

Так как более значительная часть водяных испарений теперь возвращается на землю в виде антарктического снега, это несколько замедляет процесс повышения уровня Мирового океана.

Замедление это, однако, ограничивается ускоряющимся таянием антарктических ледников.

С 2001 по 2010 год в Антарктике ежегодно выпадало примерно на 272 млрд тонн снега больше, чем в 1801-1810 годах.

По объему только этот ежегодный "прирост" вдвое больше, чем воды в Мертвом море - его хватит, чтобы покрыть метровым слоем снега всю территорию Новой Зеландии, пишет ВВС.

Результаты исследования представила доктор Лиз Томас из Британского института изучения Антарктики на заседании Европейского союза наук о Земле в Вене (European Geosciences Union (EGU).

По словам Лиз Томас, одной из целей исследования было поставить научные данные о таянии антарктического льда в более широкий контекст.

"Последнее время много внимания уделялось потерям объема таких больших ледников, как Пайн-Айленд и Туэйтс. Но при этом у нас было мало данных об изменениях в объеме снегопадов, - объясняет она. - До сих пор считалось, что объем снегопадов принципиально не изменялся, что все было стабильно. Как показывает наше исследование, это не так".

Доктор Лиз Томас и ее коллеги пробурили 79 скважин по всей Антарктике, а затем изучили толщину замерзших осадков.

При помощи химического анализа они смогли определить не только в каком году выпал тот или иной слой снега, но и его объем.

В качестве основного маркера они измеряли наличие в каждом слое перекиси водорода, которая помогает установить не только точный год выпадения снега, но и конкретный сезон, когда это произошло.

Перекись водорода образуется в атмосфере, когда водяные испарения попадают под прямые солнечные лучи.

"Для нас это идеальное вещество. Антарктика работает, как кнопка "вкл/выкл": зимой тут долгие полярные ночи [без солнечного света], а летом - долгие периоды, когда солнце сияет круглосуточно", - объясняет Лиз Томас.

Ученые обнаружили, что между 1800 и 2010 годами все усиливающиеся снегопады в среднем прибавляли Антарктическому ледяному щиту дополнительно по 7 миллиардов тонн каждое десятилетие. А за период с 1900 до 2010 года этот прирост составляет уже по 14 миллиардов тонн.

Наиболее крупный рост снегопадов отмечен на Антарктическом полуострове, где в течение ХХ века заметно повышалась температура воздуха.

"Согласно существующей теории, чем больше нагревается Антарктика, тем больше влаги будет в находящейся над ней атмосферой - а это должно привести к увеличению масштабов снегопадов. И наше исследование подтверждает, что именно так и происходит", - говорит доктор Томас.

Доктор Томас также подчеркивает, что результаты исследования никак не противоречат наблюдениям со спутников за таянием антарктических ледников. Хотя увеличение снегопадов с 1900 года должно было бы постепенно понижать уровень Мирового океана (в общей сложности чуть более чем на 4 миллиметра), растущий объем осадков более чем компенсируются таянием льдов на антарктическом побережье.

Доктор Анна Хогг из британского Университета Лидса использует спутниковые данные, чтобы измерять размеры и массу Антарктического ледового щита.

"Даже при увеличении количества выпадающего снега Ледовый щит теряет массу быстрее, чем получает от более сильных снегопадов - в особенности в районах с известной динамической нестабильностью льда, как, например, в районе моря Амундсена", - говорит она.

"По нашим оценкам, в результате таяния льда в Антарктике с 1992 года уровень моря поднялся на 4,3 мм", - утверждает Хогг.

Результаты исследования доктора Лиз Томас опубликованы в журнале EGU Climate of the Past.