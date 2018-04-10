Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл просят не присылать им свадебные подарки, а всем, кто захочет отметить праздник, предложили направить взнос в один из благотворительных фондов.

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили общественность не присылать им свадебные подарки, всем желающим предложили отправить деньги в благотворительные организации. Соответствующее заявление от их имени в понедельник, 9 апреля, распространил Кенсингтонский дворец.

Так, жених и невеста просят всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в один из семи указанных в заявлении благотворительных фондов. При этом в Кенсингтонском дворце подчеркнули, что у них нет официальных отношений с этими организациями.

Пара выбрала фонды, занимающиеся проблемами, к которым они сами неравнодушны, включая спорт, борьбу за права женщин, заботу о морском побережье и окружающей среде, жизнь бездомных, ВИЧ и вооруженные силы.