Мнение - На выборах в Бельцах Ренато Усатому не поможет даже «свадебный генерал»

В Бельцах стартовала кампания по выборам градоначальника. Основная борьба, по мнению экспертов, может развернуться между кандидатами от Демпартии, социалистов и «Нашей партии».

Виктор Сава пишет на Аva.md, что с выдвижением самого Ренато Усатого на пост мэра ни у кого не возникает вопросов - все понимают, что это невозможно. «Выдвижение Ренато Усатого на пост мэра вообще невозможно хотя бы по той причине, что он находится в международном розыске. Для того, чтобы подать документы на участие в выборах, ему, как минимум один раз, надо явиться в Молдову, поскольку подача документов предполагает личное присутствие», указывается в комментарии портала. В этом случае, вероятно, что Ренато Усатый, как и на выборах президента, найдет «свадебного генерала», который исполнит за него роль кандидата. Но шансы ставленника не велики. «Даже когда рейтинг Усатого достигал 20%, его кандидат на выборах президента Молдовы в 2016 году Дмитрий Чубашенко набрал всего 6% голосов. Теперь же рейтинг Усатого упал до 2%, что говорит о том, что выдвижение кого-либо из его команды не даст никаких результатов», пишет Аva.md.

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