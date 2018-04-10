В Киеве горит склад с бытовой химией

В Днепровском районе Киева утром во вторник, 10 апреля, загорелся склад на улице Вискозной, где хранится бытовая химия.Об этом сообщает Киев Оперативный.

Площадь складского помещения небольшая - всего 30 на 40 м, однако есть опасность распространения огня на другие здания.

На месте работают 14 единиц специальной техники и 56 сотрудников пожарной охраны, а также полиция и скорая.

Жертв и пострадавших не обнаружено.