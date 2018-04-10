Салон кроссовера BMW X7 показали на фото

Портал Carscoops опубликовал фотографии нового серийного кроссовера BMW X7. Дебют автомобиля ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе в текущем году. В продажу новинка должна поступить в начале будущего года.

На одном из снимков, демонстрирующем салон, запечатлена полностью цифровая приборная панель и новый блок управления климат-контролем с LCD-дисплеем по центру.

Мультимедийная система, по всей видимости, будет мало чем отличаться от нынешней версии, которой оснастили "пятерку" и "семерку", пишет korrespondent.net

Базовая версия кроссовера будет оснащена мотором 3,0 TwinPower. Доступен также будет V8 объемом 4,4 литра и мощностью под 450 л.с.