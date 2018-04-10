Со среды начнется сбор подписей для регистрации ее кандидатуры. И.о. примара столицы Сильвия Раду намерена участвовать в досрочных местных выборах, которые пройдут в мае. Об этом она написала на своей странице в Фэйсбуке. Со среды начнется сбор подписей для регистрации ее кандидатуры, а также консультации для граждан. Сильвия Раду подчеркнула, что будет баллотироваться на пост градоначальника как независимый кандидат, без поддержки какой-либо партии
- Многие люди, с которыми я встречалась, и те, кто мне написал в соцсетях, хотят знать, буду ли я выдвигать свою кандидатуру. Скажу вам искренне, что хочу баллотироваться, однако решение зависит от нескольких главных факторов, которые я надеюсь вскоре разъяснить. В то же время, с уверенностью могу сказать, что если будет принято решение баллотироваться, я сделаю это в качестве независимого кандидата, как бы это ни было трудно. Считаю, что прямая поддержка людей дает больше возможностей выполнять работу для Кишинева, - написала Сильвия Раду.
Она также сообщила, что начиная со среды, в столице будут установлены палатки для сбора подписей в пользу ее кандидатуры. При этом, она призывает граждан прийти и обсудить проблемы, с которыми сталкивается столица, а также способы их решения, без политики и геополитики.
- В отличие от политических кандидатов, которые могут баллотироваться без подписей граждан, независимый кандидат должен их собрать. С завтрашнего дня вместе с дорогими мне людьми, которые были рядом со мной и во время прошлой предвыборной кампании, начнем сбор подписей. Я собираюсь воспользоваться этим, чтобы встретиться с кишиневцами, чтобы поговорить с вами, - написала Раду.
Она заверила, что ежедневно после работы, с 18.00 до 20.00, будет находиться в одной из палаток, установленных для сбора подписей. Она будет ждать горожан, чтобы поговорить с ними, без политики и геополитики, о Кишиневе, о том, что можно сделать вместе для того, чтобы город стал красивей.
- Я буду ежедневно сообщать о расположении палатки, где я буду находиться. Хочу побывать в каждом секторе, в как можно большем количестве мест. Приоритетом останется работа в примэрии. У нас есть много срочных проектов, поэтому я смогу выделить на личный сбор подписей всего два вечерних часа. Остальные подписи будут собирать мои друзья, добровольцы, люди, которые написали мне в соцсетях с предложением помощи, - заявила Сильвия Радубчитать далее https://point.md/ru/novosti/politika/silviia-radu-namerena-ballotirovatsia-v-mery-kishineva
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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СКОРПИОН
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md