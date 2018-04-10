Появилось официальное изображение флагмана LG

В Сети были опубликованы официальные изображения нового флагмана LG G7 ThinkQ. Его презентация ожидается в ближайшее время. Об этом пишет AndroidHeadlines.

По информации издания, внешне гаджет получил минимальные отличия от своего предшественника LG G6. Они коснулись верхней части экрана, где будет расположен "вырез" для сенсоров. Кроме того, модуль камеры теперь будет расположен вертикально.

По части других характеристик известно, что смартфон получил корпус из стекла и металла, и будет иметь пять вариантов цвета.

Новинку также оснастят 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120×1440 пикселей, двойной камерой с модулями на 16+16 Мп, а также процессором Snapdragon 845, пишет korrespondent.net

Объем оперативной памяти составит 4 и 6 Гб, а встроенной - 64 и 128 Гб. Емкость аккумулятора будет достигать 3000 мАч.