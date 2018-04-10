В Италии произошло землетрясение

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Геологическая служба США утром во вторник, 10 апреля.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от небольшого населенного пункта Мучча в области Марке на глубине около 9 км. После первого сильного толчка последовало несколько афтершоки магнитудой более 2,0.

По информации итальянского информагенства ANSA, в результате землетрясения никто не пострадал. Но в селении Мучча обрушилась небольшая колокольня одной из церквей. Сегодня здесь закрыты школы, пишет korrespondent.net

Железнодорожный оператор Trenitalia в качестве меры предосторожности приостановил движение поездов между коммуной Чивитанова-Марке и городом Мачерата.