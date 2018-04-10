Цукерберг извинился за утечку данных из Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за то, что компании не удалось обеспечить пользователям соцсети и других сервисов Facebook должную степень защиты персональных данных, сообщает Reuters.

Отмечается, что в понедельник, 9 апреля, он встретился с сенаторами, перед которыми выступит на слушаниях по вопросу злоупотребления в отношении данных миллионов пользователей Facebook.

"Мы не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом", − говорится в письменном заявлении Цукерберга, распространенном Конгрессом США.

Он также добавил, что в компании "не сделали достаточно для того, чтобы предотвратить использование инструментов Facebook во вред".

"Я основал Facebook, я управляю (компанией − ред.) и я в ответе за то, что здесь происходит", − подчеркнул он.

Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании, пишет korrespondent.net

Ранее стало известно, что в результате массированной утечки личных данных пользователей Facebook в распоряжение британской компании Cambrigde Analytica могли попасть личные данные 87 миллионов пользователей Facebook.

Из-за этого инцидента компания оказалась в эпицентре масштабного скандала, а Цукерберг был приглашен на специальные слушания в Конгресс США.