Во Львовской области в ночь на вторник, 10 апреля, погибли двое мужчин, попав под поезда. Еще один мужчина госпитализирован с травмами. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Так, в 2:45 на перегоне Персенковка – Львов в районе остановочного пункта Кульпаркивская электровоз, двигавшийся в направлении Львова, смертельно травмировал мужчину, который внезапно выбежал на рельсы.
А через несколько часов подобный случай произошел переезде Комарно – Любинь Великий, в 21 км от Львова. Поезд №602 сообщением Солотвино – Львов смертельно травмировал неустановленного мужчину.
Также в ночь на понедельник поезд травмировал мужчину в районе железнодорожного переезда у Скниловского моста. Это был львовянин 1958 года. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рубленой раной надбровья.
Как пишет korrespondent.net, полиция устанавливает обстоятельства всех трех инцидентов.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md