Во Львовской области три человека попали под поезд

Во Львовской области в ночь на вторник, 10 апреля, погибли двое мужчин, попав под поезда. Еще один мужчина госпитализирован с травмами. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Так, в 2:45 на перегоне Персенковка – Львов в районе остановочного пункта Кульпаркивская электровоз, двигавшийся в направлении Львова, смертельно травмировал мужчину, который внезапно выбежал на рельсы.

А через несколько часов подобный случай произошел переезде Комарно – Любинь Великий, в 21 км от Львова. Поезд №602 сообщением Солотвино – Львов смертельно травмировал неустановленного мужчину.

Также в ночь на понедельник поезд травмировал мужчину в районе железнодорожного переезда у Скниловского моста. Это был львовянин 1958 года. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рубленой раной надбровья.

Как пишет korrespondent.net, полиция устанавливает обстоятельства всех трех инцидентов.