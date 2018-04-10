Наезд в Мюнстере: стали известны мотивы водителя

Наезд на людей в немецком Мюнстере совершил водитель, который хотел покончить жизнь самоубийством. Об этом заявил в официальный представитель городской прокуратуры Мартин Боценхардт, сообщает РИА Новости.

"По имеющимся до сих пор данным экспертиз и оценкам документов, следов и заявлений, следственные органы уверены, что 48-летний мужчина действовал, имея намерение совершить самоубийство", − сказал он.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали два человека, еще 20 пострадали, пишет korrespondent.net