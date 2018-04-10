YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях

В США члены правозащитных организаций направили в Федеральную торговую комиссию жалобу на видеохостинг YouTube. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает CNN.

Так, дочернюю компанию Google обвиняют в незаконном сборе информации о лицах младше 13 лет. Таким образом нарушается закон о защите конфиденциальности детей в Интернете, который запрещает компаниям собирать данные о детях в возрасте до 13 лет, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что YouTube собирает конфиденциальную информацию о подписчиках каналов, в том числе о детях, не получая на это согласия их родителей. В поданной в комиссию жалобе отмечается, что за несколько лет были нарушены права более 23 млн детей.

Также выдвинуто требование оштрафовать Google по меньшей мере на $41 млн.