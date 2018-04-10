В Одессе зарезали студента

В Одессе между двумя студентами вспыхнул конфликт, в ходе которого один молодой человек зарезал другого. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает ГУ НП в Одесской области.

Инцидент произошел в Приморском районе города. Между двумя юношами возникли неприязненные отношения, в результате чего началась драка. Один из конфликтующих острым предметом нанес другому тяжелые телесные повреждения, после чего убежал с места событий.

О происшествии правоохранителей информировали неравнодушные очевидцы. Вследствие получения ножевых ранений пострадавший молодой человек скончался, пишет korrespondent.net

Было установлено, что оба парня учились в одном вузе, и после совершенного преступления злоумышленник сбежал в родной город Запорожье. После задержания юношу привезли в одесское СИЗО.

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Юноше грозит лишение свободы сроком до 15 лет.