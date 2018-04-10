В Индии в северном штате Химачал-Прадеше в понедельник, 9 апреля, школьный автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает Times of India.
Отмечается, что на данный момент подтверждена гибель 27 школьников, 67-летнего водителя и двух учительниц.
Автобус развозил учеников частной школы по домам после окончания уроков.
Как сообщает korrespondent.net, транспорт рассчитан на 42 человек, но местные власти пока не назвали точное количество его пассажиров.
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telegraph.md