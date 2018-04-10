За последние четыре дня в Молдове произошло 30 аварий: пять человек погибли

30-летний мужчина погиб минувшей ночью в результате ДТП у села Нихорены Рышканского района. Он не справился с управлением и врезался в дерево. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Другое ДТП произошло прошлым вечером в Унгенах. Там столкнулись две легковушки. Пострадали женщина с ребёнком. По данным полиции, один из водителей вышел на обгон, нарушив правила.

Как сообщает Национальная патрульная инспекция, за последние четыре дня в стране произошло 30 аварий, в которых пять человек погибли, ещё 36 пострадали. Кроме того, свыше 30 водителей поймали пьяными за рулём.





