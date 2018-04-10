Избившей младенца в новосибирской больнице медсестре грозит уголовное наказание. ВИДЕО

Инцидент в новосибирской больнице удалось предать огласке благодаря публикации в соцсетях видео, на котором медицинский работник несколько раз резко бросает младенца на кушетку и бьет его.

Невольным свидетелем грубого отношения с маленьким пациентом стала Татьяна Бояршинова, маленький ребенок которой также лечится в этой больнице. Она вспоминает: хоть и растерялась от увиденного, но успела включить камеру мобильного. Дать показания она пока не может: из отделения временно никого не выпускают.

«Некоторые мамочки, когда увидели это видео, заплакали. Честно, когда я это увидела, у меня были мурашки по коже. Я не знала, что мне делать. Был шок просто», - сказала Татьяна Бояршинова.

В региональном министерстве здравоохранения по данному факту также начали служебную проверку, пишет НТВ.



В этом случае фигурантам дела грозит не только увольнение, но и уголовное наказание. Сыщикам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, действительно ли действия медсестры могли быть опасны для ребенка. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.





