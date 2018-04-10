Пенсионер 20 лет держал своего сына в клетке

В Японии сотрудники полиции задержали 73-летнего жителя Санда, который на протяжении 20 лет держал своего сына в клетке. Об этом сообщает The Japan Times.

По словам задержанного, у его 43-летнего сына якобы присутствуют проблемы с психикой. Японец жил в деревянной клетке длиной 1,8, шириной 0,9 и высотой 1 метр. Она была установлена в небольшой пристройке к дому. На полу были постелены подстилки для животных, а дверь клетки закрывалась на навесной замок. Раз в два дня мужчина питался дома и принимал ванну, пишет rep.ru.

О произошедшем стало известно от органов опеки, которые пришли к Ёситанэ Ямасаки по вопросам, связанными с его покойной женой. Сейчас мужчина находится под стражей.







