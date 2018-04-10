Поезд отрезал ноги упавшему в метро мужчине

7 апреля мужчине отрезало ноги на станции метро «Курская». Он упал под прибывший поезд, машинист попытался экстренно затормозить, но избежать трагедии не удалось. Пострадавшего увезли в НИИ им. Склифосовского для ампутации конечностей.

Инцидент произошел в 15:25, об этом сообщила пресс-служба Московского УВД. Через три минуты было снято напряжение с путей, в 16:09 мужчину вытащили из-под поезда. Пострадавшим оказался 27-летний житель СНГ. По словам некоторых очевидцев, он сам бросился под поезд. Другие утверждают, что его толкнули.



"Я видел много крови, он двигался, пытался сам вылезти — скорее всего, был в таком шоке, что ничего не понимал2, — заявил один из свидетелей.

Пассажиров просили отойти от края платформы, но они не слушали и пытались снимать происходящее на смартфоны. Очевидец добавил, что на помощь к пострадавшему никто не спешил, пишет rep.ru.

"К моему удивлению, никто не спешил. Ни МЧС, ни скорая, ни полиция. Они получили вызов, но спокойно и неспешно шли к месту происшествия. Машинисты были в кабине и пытались открыть дверь со стороны стены", — поделился очевидец.



Мужчину отвезли в больницу, обстоятельства произошедшего выясняются.





