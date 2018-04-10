В конституцию РМ будут внесены два изменения

Конституционный суд (КС) дал положительное заключение по внесению изменений в статьи 50 и 51 Конституции. Обращение в КС было сделано группой депутатов парламента Республики Молдова. Согласно обращению, слова "с физическими, умственными и психическими отклонениями" из статей 50 и 51 Конституции будут заменены на "с ограниченными возможностями"

Законодательная инициатива была запущена с целью защиты, обеспечения и поощрения условий равенства для полного осуществления основных прав и свобод людей с ограниченными возможностями, а также уважения их достоинства.

Основой для разработки законодательной инициативы послужил доклад народного адвоката, а также Конвенция ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, в которой говорится о важности запрета всех видов дискриминации по критерию ограниченных возможностей, в том числе обеспечение данных лиц возможностями равной и эффективной правовой защиты против дискриминации любого рода.

Решение Конституционного суда должно быть исполнено в течение шести месяцев после даты вынесения данного заключения.