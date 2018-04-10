Неизвестные сообщили о бомбе в здании Центрального суда

Неизвестные сообщили о бомбе в столичном Центральном суде.

Все, кто находился в здании, были эвакуированы. Экипаж полиции тут же прибыл на место, где была заложена бомба. Район оцеплен.

Напомним, что 26 марта так же сообщили о бомбе, но тревога оказалась ложной.





