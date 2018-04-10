Правильно составленное расписание ночного сна и строгое соблюдение циркадных ритмов позволяет значительно улучшить продуктивность и чувствовать себя бодрым и здоровым, выяснили исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США, об этом пишет Science Alert.
Еще одни немаловажным фактором является поза во сне — для того чтобы поддерживать правильное положение головы и шеи, требуются специальные подушки. Для наиболее полного и быстрого расслабления эксперты из Национального фонда сна США советуют подкладывать подушку под ноги в том случае, если человеку комфортнее спать на спине.
Самым плохим положением для сна исследователи назвали отдых на животе, поскольку во время такого отдыха внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку, пишет РИА Новости.
Материалом для исследования стали данные общих медицинских исследований, собранные с 2002 по 2011 годы при участии 765 тысяч жителей США. Ученые сопоставили отмеченные подопытными случаи недостаточного сна и информацию метеорологических служб о температурных условиях.
В результате выяснилось, что аномальный рост температуры на 1 градус по Цельсию приводит к трем случаям недостатка сна на 100 человек в месяц. Негативное влияние потепления в ночное время становится более острым в летний период. Ученые также отметили, что лица с более низким материальным достатком, а также те, кто старше 65 лет, больше остальных страдают от недосыпа, связанного со скачками температуры.
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telegraph.md