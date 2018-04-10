Техас направит более тысячи военных на границу с Мексикой

Техас отправит по меньшей мере тысячу солдат национальной гвардии на границу с Мексикой, сообщает радиостанция KTSA со ссылкой на губернатора штата Грега Эбботта.

По его данным, сейчас там находятся 250 военнослужащих.

Губернатор добавил, что военнослужащие будут вооружены. "Всегда, когда они будут находиться там, где кто-то очень опасный может вступить с ними в конфликт, они будут вооружены. Наша национальная гвардия будет полностью способна себя защитить", — заявил Эббот.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что хочет отправить на охрану границы от двух тысяч до четырех тысяч военнослужащих, они должны будут оставаться там на время строительства стены, пишет РИА Новости

Национальная гвардия — один из видов американских Вооруженных сил. У нее двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости национальную гвардию привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже — для подавления крупных беспорядков. Кроме того, служащих нацгвардии могут направить в зоны боевых действий.

Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов из Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.







