Синоптики рассказали о погоде в Молдове на неделю

До плюс 23 градусов прогнозируют на этой неделе синоптики. Ночью термометры покажут восемь выше ноля.

Сегодня в столице ожидается 23 градуса, на севере - 20, а на юге - плюс 24.



В последующине сутки температура поднимется до 25 градусов.

В субботу и воскресенье возможны слабые дожди. В то же время, до 20 апреля в силе остаётся жёлтый код в связи с наводнениями из-за возможного разлива реки Прут.







