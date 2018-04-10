Самое популярное видео в мире исчезло с Youtube

Видеоклип Despacito на песню пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси удален с Youtube.

По данным британской газеты The Independent, ролик исчез после хакерской атаки. Вероятно, злоумышленники взломали музыкальные аккаунты хостинга Vevo, в которых размещен клип Фонси и других известных певцов, например, Шакиры, Тейлор Свифт и Дрейка (некоторых их видео также были удалены. — Прим. ред.).

Вместо этого ролика некоторое время было доступно видео, на котором неизвестные люди в масках направляют оружие в кадр, пишет РИА Новости.

Ранее Despacito стал самым просматриваемым роликом в истории Youtube. Видео пробило отметку в пять миллиардов просмотров.







