Двое парней украли четверть миллиона у жительницы Криулянского района

Прикарманили четверть миллиона без зазрения совести! 18-ти и 20-ти летних парней задержала полиция по подозрению в краже в особо крупных размерах.

Дерзкие воришки нашли эту сумму в доме жительницы Криулянского района. Проникли в дом, когда хозяйки не было дома и скрылись.

Кража произошла в феврале, но полиция всё же вышла на домушников. Парни частично признали вину, услышав, как защёлкнулись наручники на запястьях.