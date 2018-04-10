Жителя Подмосковья подозревают в убийстве трех собутыльников монтировкой

Подозреваемый в совершении тройного убийства задержан в Раменском районе Подмосковья, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что девятого апреля 2018 года на земельном участке, расположенном в Раменском районе, были обнаружены тела трех человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости

"Задержан подозреваемый в убийстве трех человек… им оказался житель Воскресенского района 1962 года рождения", — сказала Врадий.

По данным следствия, 17 февраля 2018 года между подозреваемым и потерпевшими произошел конфликт после совместного распития алкоголя. В ночь на 18 февраля подозреваемый убил своих "обидчиков", нанеся им удары монтировкой по голове, после чего скрылся. Через некоторое время он вернулся на место происшествия, расчленил тела и спрятал в снег, отмечают следователи.

По словам Врадий, на допросе подозреваемый дал признательные показания. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.







