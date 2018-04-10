В Петербурге трамвай сошел с рельсов и вылетел на проезжую часть. ВИДЕО

В Сети появились кадры схода трамвая с рельсов на одной из улиц Санкт-Петербурга, снятые одним из водителей на видеорегистратор.

На записи видно, как трамвай, в салоне которого находится несколько пассажиров, внезапно вылетает на проезжую часть, потеряв колесные пары.

Инцидент произошел в Невском районе Санкт-Петербурга, на место происшествия прибыли сотрудники "Горэлектротранса". В результате ЧП никто не пострадал, уточняет телеканал НТВ.