Предки человека потеряли характерный "доисторический" надбровный валик и приобрели очень подвижные и выразительные брови для того, чтобы лучше общаться с сородичами, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
Эволюция человека, как заметили ученые в последние годы, толкала его не только в сторону развития прямохождения, но и заставляла его приобрести ряд анатомических черт, которые позволили ему заговорить.
Спикинс и ее коллеги раскрыли, как и почему человек избавился от самой известной "доисторической" черты наших предков — покатого лба и крупного надбровного валика, которым сегодня обладают все остальные высшие приматы.
Многие ученые считают, еще со времен Дарвина и других пионеров теории эволюции, что крупные надбровные дуги играли важную роль в жизни примитивных предков людей и других представителей рода Homo. Как они предполагали, эти костяные структуры защищали челюсти и череп их обладателей от травм при пережевывании жесткой пищи и в целом укрепляли их структуру.
В соответствии с классическими теориями, надбровный валик начал исчезать уже после того, как человек освоил огонь и орудия труда, и начал питаться более мягкой и калорийной пищей. Причиной этого, по мнению сторонников этой гипотезы, было то, что они "мешали" расти мозгу наших предков и повышать эффективность добычи пищи и вероятность их выживания, пишет РИА Новости.
Британские антропологи проверили эти идеи, создав компьютерную модель черепа "Кабве", одного из самых первых представителей нашего рода, родезийского человека (Homo rhodesiensis), чьи останки были найдены в окрестностях пещеры Кабве в Замбии в 1921 году.
В отличие от остальных членов рода Homo, родезийские люди обладали примитивным обликом и анатомией, в том числе покатым лбом и ярко выраженными надбровными дугами. Спикинс и ее коллеги попытались раскрыть их природу, наблюдая за тем, как меняется прочность черепа и объем черепной коробки при увеличении и уменьшении размеров валика.
Эти расчеты показали, что размеры надбровных дуг никак не влияли на прочность черепа, силу укуса и на то, насколько большим мог быть мозг его обладателя. Все это, как считают авторы исследования, говорит о том, что они исчезли с лица человека по совсем другим причинам.
Проанализировав историю эволюции надбровных дуг, британские антропологи пришли к выводу, что изменения связаны с эволюцией речи и развитием тесных социальных связей между группами наших предков. В пользу этого говорит то, что подъязычная кость, связанная с членораздельной речью, начала приобретать свою форму примерно в то же время, когда человек лишился толстого надбровного валика.
Не все ученые согласны с подобной интерпретацией. Маркус Бастир (Markus Bastir), антрополог из Национального музея естественных наук Испании в Мадриде, отмечает, что отсутствующая челюсть у черепа из Кабве могла повлиять на точность замеров, и говорит о том, что выводы Спикинс и ее коллег о роли бровей в эволюции человека не совсем логически обоснованы.
С другой стороны, он соглашается с тем, что обе общепринятых теории исчезновения надбровных дуг теперь нельзя считать правильными, и что ученым придется искать какие-то другие объяснения того, как наши предки лишились одной из визитных карточек настоящих "пещерных людей".
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telegraph.md