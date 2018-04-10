О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Ион Чебан подал документы на регистрацию в качестве примара
http://a-tv.md/index.php?newsid=43482
15:17, 10 Apr 2018
просмотров 113 | комментариев 0

Сегодня, 10 апреля, председатель фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Ион Чебан подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность генерального примара муниципия Кишинев от Партии социалистов в Избирательный совет Избирательного округа Кишинева

Сразу после регистрации перед зданием примэрии Кишинева состоялся старт избирательной кампании кандидата. Поддержать Иона Чебана пришли его многочисленные коллеги по Партии социалистов: депутаты Парламента РМ, муниципальные советники, молодежное крыло ПСРМ «Молодая Гвардия», активисты и сторонники формирования.

«Сегодня мы предлагаем вашему вниманию наш чёткий детальный план текущего управления на год вперёд. Ровно столько, сколько будет длиться мандат.

Но хотим, чтобы вы знали: у нас есть долгосрочное, среднесрочное видение развития Кишинёва, а также чёткий план по краткосрочному реформированию столицы", — заявил Чебан.

Вот список основных приоритетов Иона Чебана на ближайший год:

1. Разработка Генерального плана развития и Инвестиционной карты Кишинёва.

2. Принятие бюджета на 2019 год – в срок, на прозрачной основе, при участии горожан и гражданского общества. Открытые отчёты по каждому потраченному лею.

3. Заблаговременная подготовка города к сезонным работам, особенно к зиме 2018 – 2019 гг.

4. Качественный ремонт и реконструкция городских дорог и тротуаров. Независимая оценка качества ремонта и строительства.

5. Благоустройство 600 дворов. Установка 150 детских и 150 спортивных площадок.

6. Социальная защита для каждого жителя города. Около 150 тысяч горожан совокупно получат социальную помощь от города. Внедрение «социальной карты» кишиневца с целью закрепления социально незащищённых людей за экономическими агентами города.

7. Дублирование всей нормативной документации мэрии и претур кроме государственного и на русский язык. Перевод основных документов примэрии и сайт столицы (www.chisinau.md) на английский и русские языки.

8. Внедрение цифровых платформ в деятельности мэрии, принципа «единого окна», электронных госзакупок и документооборота.

9. Пересмотр всей документации по проблемным стройкам в Кишинёве.

10. Полный аудит всех подразделений примэрии и муниципальных предприятий. Новая и более эффективная организационная и функциональная структура.

По каждому из этих направлений будет проведена отдельная пресс-конференция с детальным разъяснением сути программы.

Помимо среднесрочных целей, а также тактических задач и приоритетов на ближайший год.

Со всеми этими долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными программами можно будет ознакомиться на сайте ionceban.md.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Андрея Нэстасе уже поддерживают не только олигархи Цопа! Оказывает поддержку и Майя Санду
автор,
telegraph.md
Loading...